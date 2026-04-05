Axar Patelच्या नावाच्या स्पेलिंगमागची भन्नाट गोष्ट

सकाळ डिजिटल टीम
भारतीय टीमचा स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ‘Axar’ असं का लिहितो?
आणि Delhi Capitals चा कॅप्टन नावाच्या स्पेलिंगचा गोंधळ सर्वांनाच माहिती आहे
पण हे बदल त्याने स्वतःहून केलेलं नाही! सगळं सुरू झालं एक चुकीमुळे झाल आहे.
जेव्हा अक्षर १७ वर्षांचा होता आणि अंडर-१९ वर्ल्डकपसाठी ऑस्ट्रेलियाला जाणार होता.
पासपोर्टसाठी लागला कागद ‘शाळा सोडल्याचा दाखला’ मागितला आणि तिथच चुकी झाली. आणि चुकून मुख्याध्यापकांनी ‘Akshar’ ऐवजी ‘Axar’ लिहिलं
परिणामी पासपोर्ट आणि सर्व अधिकृत कागदपत्रांवर Axarचं नाव त्याने ठेवल.
