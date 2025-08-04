ताण-तणावापासून ते लैंगिक आरोग्यापर्यंत...‘ही’ आयुर्वेदिक वनस्पती महिलांसाठी ठरते वरदान!

Anushka Tapshalkar

अश्वगंधा

आयुर्वेदात अश्वगंधाला खूप महत्त्व आहे. शक्ती, तणावमुक्त जीवन आणि मानसिक स्थैर्यासाठी ओळखली जाणारी अश्वगंधा ही महिलांच्या आरोग्यासाठी विशेष फायदेशीर आहे.

Health Benefits Ashwagnadha | sakal

फायदे

डॉ. प्राची बेनारा ( (स्त्रीरोगतज्ज्ञ व वंध्यत्व तज्ज्ञ, बिर्ला फर्टिलिटी अँड आयव्हीएफ, गुरुग्राम) यांनी दिलेल्या माहितीमुसार अश्वगंधाचे अनेक फायदे आहेत. त्याबद्दल पुढे जाणून घेऊया.

Health Benefits Ashwagnadha | sakal

तणाव कमी होतो

कोर्टिसॉल हा तणाव वाढवणारा हार्मोन आहे. अश्वगंधा या हार्मोनची पातळी नियंत्रित करून ताण-तणाव कमी करायला मदत करते. ताकद वाढवते.

Health Benefits Ashwagnadha | sakal

स्मरणशक्ती सुधारते

अश्वगंधामुळे एकाग्रता, काम करण्याची क्षमता आणि प्रतिसाद देण्याचा स्पीड वाढतो. यामुळे लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता आणि स्मरणशक्ती सुधारते.

Health Benefits Ashwagnadha | sakal

कर्करोगापासून संरक्षण

अश्वगंधामध्ये विथाफेरिन नावाचा घटक असतो. ज्याच्यामुळे शरीरात कर्करोगाच्या नवीन पेशी तयार होण्यापासून रोखता येते. हे संयुग (Compound) कर्करोगाच्या पेशींना नष्ट करण्यास मदत करते.

Health Benefits Ashwagnadha | sakal

संधिवाताला आराम

अश्वगंधाच्या मुळांमध्ये ‘विथाफेरिन ए’ हे संयुग असते, जे संधिवाताच्या वेदना निर्माण करणाऱ्या प्रोस्टॅग्लॅंडिन्सच्या निर्मितीवर नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे संधिवातामुळे होणाऱ्या वेदना कमी होतात.

Health Benefits Ashwagnadha | sakal

स्त्री आरोग्य अन् लैंगिक समस्या

आश्वगंधाचे नियमित सेवन महिलांच्या लैंगिक इच्छेमध्ये वाढ करते. यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि लैंगिक क्षमताही बळकट होते.

Health Benefits Ashwagnadha | sakal

मेनोपॉजच्या काळात फायदेशीर

मेनोरॉजमध्ये अनेक मानसिक बदल महिला अनुभवतात. अशात दर अश्वगंधा घेतलं तर उद्भवणारी चिंता, नैराश्य, झोपेचे त्रास यासारख्या समस्या कमी करायला मदत होते.

Health Benefits Ashwagnadha | sakal

UTI संक्रमणापासून बचाव

अश्वगंधामध्ये असलेल्या जंतूनाशक आणि जीवाणूविरोधी गुणधर्मांमुळे UTI संक्रमण तसेच काही प्रसंगी लैंगिक संसर्गजन्य आजारांपासूनही बचाव होतो.

Health Benefits Ashwagnadha | sakal

आरोग्यासाठी मॅग्नेशियमचं कवच! रोजच्या आहारात हे सुपरफूड्स का आहेत गरजेचे?

Magnesium Deficiency | sakal
आणखी वाचा