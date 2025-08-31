आरोग्यासाठी मॅग्नेशियमचं कवच! रोजच्या आहारात हे सुपरफूड्स का आहेत गरजेचे?

Anushka Tapshalkar
शरीरातल्या ३०० हून अधिक जैवरासायनिक प्रक्रियांसाठी मॅग्नेशियम आवश्यक आहे. त्याची कमतरता हृदयविकार, मधुमेह आणि हाडांच्या समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते. आहारात ही ५ मॅग्नेशियमयुक्त पदार्थ जरूर जोडा.
डार्क चॉकलेटमध्ये १ औंस (२८ ग्रॅम) मध्ये साधारण ६५ मि.ग्रॅ. मॅग्नेशियम असते. अँटिऑक्सिडंट्समुळे सूज कमी होते व हृदय निरोगी राहते.
मध्यम आकाराच्या एका ॲव्होकॅडोत सुमारे ५८ मि.ग्रॅ. मॅग्नेशियम मिळते. त्यात पोटॅशियम, हेल्दी फॅट्स आणि फायबर भरपूर असतात.
२३ बदामांच्या (१ औंस) मूठभर खाल्ल्यास साधारण ८० मि.ग्रॅ. मॅग्नेशियम मिळते. बदामांमुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि रक्तदाब नियंत्रणात राहतो.
एक कप शिजवलेल्या पालकात तब्बल १५७ मि.ग्रॅ. मॅग्नेशियम मिळते. पालकात लोह, व्हिटॅमिन A व C मुबलक प्रमाणात असतात.
एक कप शिजवलेल्या ब्लॅक बीन्समध्ये १२० मि.ग्रॅ. मॅग्नेशियम मिळते. हे फायबर व प्रथिनांनी समृद्ध असून मधुमेहाचा धोका कमी करतात.
मॅग्नेशियमयुक्त आहार घेतल्यास स्नायू कार्य व्यवस्थित राहते आणि हाडे मजबूत होतात.
नियमित मॅग्नेशियम सेवनामुळे हृदयाचे ठोके सुरळीत राहतात आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका कमी होतो.
डार्क चॉकलेटचे छोटे तुकडे, ॲव्होकॅडो टोस्ट, बदाम स्नॅक, पालक सॅलड किंवा ब्लॅक बीन्स टॅको – अशा छोट्या बदलांनी मॅग्नेशियमची कमतरता टाळता येते.
