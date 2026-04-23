शिलाजीत विसरा ! अश्वगंधासोबत खा फक्त 'हा' पदार्थ; शरीरात येईल पोलादी ताकद

सकाळ डिजिटल टीम

आयुर्वेद

आयुर्वेदानुसार अश्वगंधा शरीराची ताकद आणि चैतन्य वाढवते. योग्य घटकांसह याचे सेवन केले जाते असता ती शरीराला आतून बळकट करण्यास मदत करते.

मध

अश्वगंधाची पावडर मधात मिसळून खाणे ही याचे सेवन करण्याची सर्वात सोपी आणि प्रभावी पद्धत मानली जाते. हे मिश्रण शरीराला त्वरित ऊर्जेचा पुरवठा करण्यास मदत करते.

तणाव

अश्वगंधा तणाव कमी करून मनाला शांतता आणि विश्रांती मिळवून देते, तर मध शरीराला त्वरित ऊर्जा प्रदान करतो.

अशक्तपणा

जर तुम्हाला वारंवार थकवा जाणवत असेल किंवा अशक्तपणाची भावना येत असेल, तर हा उपाय तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

सेवन

सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा कोमट दुधासोबत याचे सेवन करणे सर्वात प्रभावी मानले जाते. नियमित सेवनामुळे, याचे सकारात्मक परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतात.

शहरांत लोकप्रिय

हा पारंपारिक उपाय आता मोठ्या शहरांमध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे; जिथे लोक तंदुरुस्त राहण्यासाठी नैसर्गिक पद्धतींकडे अधिकाधिक वळत आहेत.

शारीरिक प्रकृती

प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक प्रकृती वेगळी असल्यामुळे, या उपायाचे सेवन प्रमाणात करणेच श्रेयस्कर ठरते.

वैद्यकीय समस्या

जर तुम्हाला कोणताही जुनाट आजार किंवा वैद्यकीय समस्या असेल, तर याचे सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम ठरेल.

शिलाजीतला स्वस्त पर्याय

शिलाजीतचा पर्याय म्हणून, लोक आता अश्वगंधा आणि मधाच्या या साध्या मिश्रणाचा स्वीकार करत आहेत; कारण हे मिश्रण परवडणारे आहे, तयार करण्यास सोपे आहे.

सूचना

या लेखात सादर करण्यात आलेली माहिती आणि सल्ले केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहेत. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी कृपया आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

सामान्य लोक पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करु शकतात का ? काय आहे नियम...

Police Station Recording Rules

|

esakal

येथे क्लिक करा