सतत धाप लागते? दम्याचा त्रास सुरू झाल्यास सुरुवातीला दिसतात 3 लक्षणे, अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Saisimran Ghashi
दमा ज्याला अस्थमा देखील म्हणतात हा श्वसनसंस्थेचा आजार आहे
esakal
हा आजार एकदा झाला की लवकर बरा होता नाही, असे अनेकांना वाटते
esakal
पण तुम्हाला माहितीये का, दमा व्हायच्या आधीच शरीरात काही बदल दिसतात
esakal
शारीरिक श्रम न करता किंवा विश्रांतीच्या वेळीही श्वास घेण्यास त्रास होणे.
esakal
विशेषतः रात्री किंवा सकाळी सतत येणारा कोरडा किंवा कफयुक्त खोकला.
esakal
छाती दबल्यासारखी किंवा घट्ट झाल्यासारखी भावना येणे. ज्याने सर्दी होते
esakal
श्वास घेताना किंवा सोडताना हिस्स असा आवाज येणे.
esakal
साध्या कामांमुळेही दमल्यासारखे वाटणे किंवा थकवा जाणवणे. दम लागणे
esakal
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
Disclaimer
esakal
esakal