राहू-केतू ठरतात 'या' 5 राशींसाठी घातक; शनीपेक्षाही तीव्र त्रासाचा करावा लागतो सामना!

Aarti Badade

राहू-केतू : छाया ग्रहांचा थरार

ज्योतिषशास्त्रात राहू आणि केतू हे जरी भौतिक ग्रह नसले, तरी त्यांचा मानवी जीवनावरील प्रभाव शनीपेक्षाही भयानक आणि अचानक संकट आणणारा असू शकतो.

Rahu Ketu effects on zodiac signs

मेष रास : मानसिक गोंधळ आणि अपघात

मंगळ आणि राहू यांच्या शत्रुत्वामुळे मेष राशीच्या लोकांची निर्णयक्षमता कमकुवत होते, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान आणि अपघाताची भीती निर्माण होते.

कर्क रास : भावनिक अस्थिरता आणि कलह

कर्क राशीचा स्वामी चंद्र असल्याने राहू-केतूमुळे 'ग्रहण दोष' निर्माण होतो; यामुळे मानसिक दडपण, नैराश्य आणि कौटुंबिक वादाचा त्रास सहन करावा लागतो.

सिंह रास : प्रतिष्ठा आणि सत्तेला धक्का

सूर्य आणि राहूच्या संघर्षामुळे सिंह राशीच्या जातकांना समाजात बदनामीचा सामना करावा लागू शकतो, तसेच सरकारी कामात मोठे अडथळे येतात.

वृश्चिक रास : गुप्त शत्रू आणि आजार

वृश्चिक राशीसाठी राहू-केतू अत्यंत प्रतिकूल असून, यामुळे अचानक उद्भवणारे गंभीर आजार आणि कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या षडयंत्राचा धोका वाढतो.

मीन रास : आर्थिक फसवणूक आणि विरक्ती

मीन राशीत सध्या शनी आणि केतूचा प्रभाव असल्याने गुंतवणुकीत मोठी फसवणूक होणे आणि जवळच्या व्यक्तींकडून धोका मिळण्याची शक्यता असते.

सावधगिरी हाच उपाय

राहू-केतूच्या या अशुभ प्रभावापासून वाचण्यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उपासना करणे आणि महत्त्वाची कामे विचारपूर्वक करणे हिताचे ठरते.

