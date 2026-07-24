ज्योतिषशास्त्रानुसार 'या' ४ राशींनी सोनं घालणं टाळावं; अन्यथा होऊ शकतं नुकसान...

Shubham Banubakode
ज्योतिषशास्त्रानुसार चार राशींसाठी सोन्याचे दागिने घालणं अशुभ मानलं जातं.
4 Zodiac Signs That Should Avoid Wearing Gold
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वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. ज्योतिषानुसार गुरु आणि शुक्र यांचे संबंध अनुकूल नसल्यामुळे सोनं घातल्यास प्रगतीत अडथळे येऊ शकतात, असे मानले जाते.
4 Zodiac Signs That Should Avoid Wearing Gold
esakal
वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी सोनं घातल्यास अनावश्यक खर्च वाढू शकतो आणि आर्थिक नियोजनही विस्कळीत होण्याची शक्यता असल्याचे मानले जाते.
4 Zodiac Signs That Should Avoid Wearing Gold
esakal
मिथुन राशीचा स्वामी बुध आहे. बुध आणि गुरु यांच्यातील ग्रहसंबंध अनुकूल नसल्याने सोनं धारण करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य मानले जाते.
4 Zodiac Signs That Should Avoid Wearing Gold
esakal
ज्योतिषीय मान्यतेनुसार मिथुन राशीच्या काही व्यक्तींना सोनं धारण केल्यामुळे व्यवसाय किंवा आर्थिक व्यवहारांमध्ये अडथळे जाणवू शकतात.
4 Zodiac Signs That Should Avoid Wearing Gold
esakal
कन्या राशीच्या व्यक्तींनी सोन्याऐवजी चांदी धारण करणे अधिक लाभदायक मानले जाते. यामुळे सकारात्मक ऊर्जा वाढते, अशी मान्यता आहे.
4 Zodiac Signs That Should Avoid Wearing Gold
esakal
कुंभ राशीचा स्वामी शनि आहे. ज्योतिषानुसार या राशीच्या व्यक्तींनी सोनं घातल्यास कामांचा वेग कमी होणे आणि मानसिक तणाव वाढण्याची शक्यता असते.
4 Zodiac Signs That Should Avoid Wearing Gold
esakal
ही माहिती ज्योतिषशास्त्रातील पारंपरिक मान्यतांवर आधारित आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनुभवी ज्योतिषतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे उचित ठरेल.
4 Zodiac Signs That Should Avoid Wearing Gold
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