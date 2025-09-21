उद्यापासून पुढचे चार दिवस 'या' 4 राशीच्या लोकांना मोठ्या संकटाचा धोका..!

Saisimran Ghashi

शारदीय नवरात्र

ज्योतिषानुसार, शारदीय नवरात्र सुरू होत असलेल्या या काळात ग्रहस्थितीमुळे काही राशींना विशेष सावधगिरी बाळगावी लागेल.

काही राशींना धोका

ज्योतिष तज्ज्ञांच्या मतानुसार, या काळात शनि आणि राहूच्या प्रभावामुळे काही राशींच्या लोकांना मोठ्या संकटाचा धोका असू शकतो

अनेक समस्या

आरोग्य, आर्थिक आणि कुटुंब समस्या याच्याशी संबंधित असू शकतो

मेष राशी

प्रवासात अपघाताचा धोका वाढेल, कार्यक्षेत्रात शत्रूंची कारस्थाने होऊ शकतात आणि आरोग्यात पोटदुखी किंवा डोकेदुखी उद्भवू शकते.

मकर राशी

नोकरीत डिमोशनचा धोका, गुंतवणुकीत तोटा होऊ शकतो, मानसिक ताण वाढेल आणि जॉइंट्सशी संबंधित आजार उद्भवू शकतात.

वृश्चिक राशी

आर्थिक नुकसान आणि कौटुंबिक कलहाची शक्यता, छुप्या शत्रूंच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका आणि रक्तदाब किंवा जखमेची समस्या वाढू शकतात.

कुंभ राशी

पार्टनर्शिपमध्ये विश्वासघाताची शक्यता, विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेत अडचणी येतील, अपघाताचा धोका आणि श्वसननाच्या समस्या वाढू शकतात.

नोट

हे सामान्य ग्रहगतीवर आधारित आहे आणि प्रत्यक्षात वैयक्तिक कुंडलीनुसार बदलू शकते.

