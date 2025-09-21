उद्यापासून पुढचे चार दिवस 'या' 4 राशीच्या लोकांना मोठ्या संकटाचा धोका..!

Saisimran Ghashi
ज्योतिषानुसार, शारदीय नवरात्र सुरू होत असलेल्या या काळात ग्रहस्थितीमुळे काही राशींना विशेष सावधगिरी बाळगावी लागेल.
ज्योतिष तज्ज्ञांच्या मतानुसार, या काळात शनि आणि राहूच्या प्रभावामुळे काही राशींच्या लोकांना मोठ्या संकटाचा धोका असू शकतो
आरोग्य, आर्थिक आणि कुटुंब समस्या याच्याशी संबंधित असू शकतो
प्रवासात अपघाताचा धोका वाढेल, कार्यक्षेत्रात शत्रूंची कारस्थाने होऊ शकतात आणि आरोग्यात पोटदुखी किंवा डोकेदुखी उद्भवू शकते.
नोकरीत डिमोशनचा धोका, गुंतवणुकीत तोटा होऊ शकतो, मानसिक ताण वाढेल आणि जॉइंट्सशी संबंधित आजार उद्भवू शकतात.
आर्थिक नुकसान आणि कौटुंबिक कलहाची शक्यता, छुप्या शत्रूंच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका आणि रक्तदाब किंवा जखमेची समस्या वाढू शकतात.
पार्टनर्शिपमध्ये विश्वासघाताची शक्यता, विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेत अडचणी येतील, अपघाताचा धोका आणि श्वसननाच्या समस्या वाढू शकतात.
हे सामान्य ग्रहगतीवर आधारित आहे आणि प्रत्यक्षात वैयक्तिक कुंडलीनुसार बदलू शकते.
