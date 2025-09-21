दिवसाला किती सिगरेट प्यायल्यास स्टेज 2 कॅन्सर होऊ शकतो?

Saisimran Ghashi

सिगरेट पिण्याचे प्रमाण

हल्ली तरुणांमध्ये सिगरेट पिण्याचे प्रमाण खूप वाढत आहे

व्यसनाचा वयोगट नाहीच

फक्त तरूणच का, या व्यसनाचा कोणता खास वयोगट राहिलाच नाहीये

कॅन्सरचा धोका

पण तुम्हाला माहितीये का किती सिगरेट प्यायल्यास कॅन्सरचा धोका जास्त वाढतो

सविस्तर माहिती

चला तर मग आज आम्ही तुम्हाला याबद्दल सविस्तर माहिती देणार आहे

आजार होणारच

सिगरेट एक प्या, दहा प्या आजार होण्याचा धोका तर आहेच.

2 ते 5 सिगरेट

पण सिगरेट दिवसाला 2 ते 5 सिगरेट प्यायल्यास स्टेज 2 कॅन्सर होऊ शकतो.

तोंडाच्या कॅन्सरला कारणीभूत

आणि जर तुम्ही त्यापेक्षाही जास्त धूम्रपान करत असाल तर ते तुमच्या तोंडाच्या कॅन्सरला कारणीभूत ठरू शकते

खराब फुफ्फुस

धूम्रपान केल्याने हळू हळू फुफ्फुस खराब होऊ लागतात

