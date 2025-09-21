दिवसाला किती सिगरेट प्यायल्यास स्टेज 2 कॅन्सर होऊ शकतो?

Saisimran Ghashi
हल्ली तरुणांमध्ये सिगरेट पिण्याचे प्रमाण खूप वाढत आहे
esakal
फक्त तरूणच का, या व्यसनाचा कोणता खास वयोगट राहिलाच नाहीये
esakal
पण तुम्हाला माहितीये का किती सिगरेट प्यायल्यास कॅन्सरचा धोका जास्त वाढतो
esakal
चला तर मग आज आम्ही तुम्हाला याबद्दल सविस्तर माहिती देणार आहे
esakal
सिगरेट एक प्या, दहा प्या आजार होण्याचा धोका तर आहेच.
esakal
पण सिगरेट दिवसाला 2 ते 5 सिगरेट प्यायल्यास स्टेज 2 कॅन्सर होऊ शकतो.
esakal
आणि जर तुम्ही त्यापेक्षाही जास्त धूम्रपान करत असाल तर ते तुमच्या तोंडाच्या कॅन्सरला कारणीभूत ठरू शकते
esakal
धूम्रपान केल्याने हळू हळू फुफ्फुस खराब होऊ लागतात
esakal
kidney damage symptoms
esakal