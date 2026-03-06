पार्लरला विसरा! फक्त 5 स्टेप्समध्ये घरच्या घरी करा हेअर स्पा

Aarti Badade
केस गळणे, कोंडा आणि अकाली पांढरे होणे या समस्या आजकाल वाढल्या आहेत. यावर घरगुती 'हेअर स्पा' हा एक उत्तम आणि स्वस्त उपाय आहे.
Hair Spa at home
Sakal
हेअर स्पाची सुरुवात मसाजने करा. खोबरेल तेल, बदाम तेल किंवा ऑलिव्ह ऑईल कोमट करून केसांना मुळापासून मसाज करा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते.
Hair Spa at home
Sakal
एक सुती कपडा गरम पाण्यात भिजवून पिळून घ्या आणि तो केसांभोवती १० ते १५ मिनिटे गुंडाळून ठेवा. यामुळे तेलाचे पोषण केसांच्या आतपर्यंत पोहोचते.
Hair Spa at home
Sakal
वाफ दिल्यानंतर केस शॅम्पू आणि कोमट पाण्याने धुवून घ्या. यामुळे केसांवरील अतिरिक्त तेल आणि साचलेली सर्व घाण निघून जाईल.
Hair Spa at home
Sakal
केसांना चमक देण्यासाठी घरगुती मास्क लावा. यासाठी पिकलेले केळे, दही, मध आणि कोरफडीचा रस एकत्र करून त्याची पेस्ट केसांवर लावा.
Hair Spa at home
Sakal
हा हेअर मास्क केसांवर २० ते ३० मिनिटे राहू द्या. यातील नैसर्गिक घटक केसांना मुळापासून हायड्रेट करतात आणि फाटे फुटणे थांबवतात.
Hair Spa at home
sakal
मास्क लावल्यानंतर केस फक्त साध्या पाण्याने स्वच्छ धुवा. लक्षात ठेवा, यावेळी शॅम्पू वापरू नका, जेणेकरून मास्कचा ओलावा केसांत टिकून राहील.
Hair Spa at home
Sakal
या नैसर्गिक उपचारामुळे तुमचे केस केमिकल फ्री पद्धतीने मऊ, सिल्की आणि शाईनी होतात. पार्लरपेक्षाही चांगला ग्लो तुम्हाला घरीच मिळेल.
Hair Spa at home
Sakal
उत्तम रिझल्टसाठी महिन्यातून किमान दोन वेळा हा घरगुती हेअर स्पा नक्की करा. यामुळे केसांचे आरोग्य दीर्घकाळ टिकून राहते.
Hair Spa at home
Sakal
वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल कसं कमी करावं? फॉलो करा 'या' टिप्स अन् तुमचं हृदय ठेवा सुरक्षित!