वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल होईल कमी! खा 'हे' 7 सुपरफूड्स!

Aarti Badade
रक्तातील वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) हृदयाच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. मात्र, योग्य आहार निवडीने तुम्ही ते सहज कमी करू शकता.
ओट्समध्ये विद्रव्य फायबर (Soluble Fiber) भरपूर असतात. हे फायबर रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉल शोषून ते कमी करण्यास मदत करतात.
बदाम आणि अक्रोड यांसारखा सुका मेवा रक्तातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड वाढवतो, ज्यामुळे खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी लक्षणीयरीत्या घटते.
पालक, मेथी यांसारख्या हिरव्या भाज्या फायबर आणि पोषक तत्त्वांनी युक्त असतात. या भाज्या शरीरातील कोलेस्ट्रॉल बाहेर टाकण्यास मदत करतात.
सफरचंद, द्राक्षे आणि लिंबूवर्गीय फळांमध्ये पेक्टिन आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरतात.
स्वयंपाकासाठी साध्या तेलाऐवजी ऑलिव्ह ऑइलचा वापर करा. यातील निरोगी फॅट्स खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) घटवून चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवतात.
डाळी आणि कडधान्यांमध्ये उच्च प्रमाणात फायबर असते. नियमितपणे डाळींचे सेवन केल्याने पचन सुधारते आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहते.
