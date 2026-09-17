ATM Charges : एटीएम व्यवहारांवर शुल्क लागणार? जाणून घ्या ATM शुल्काचे हे ८ महत्त्वाचे नियम

Sandeep Shirguppe
बँकांना ग्राहकांना दरमहा ठराविक एटीएम व्यवहार मोफत देणे बंधनकारक आहे.
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सामान्य बचत खात्यांसाठी स्वतःच्या बँकेच्या एटीएमवर दरमहा किमान ५ व्यवहार मोफत असतात.
ATM
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मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमवर दरमहा ३ व्यवहार मोफत मिळतात.
ATM
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मेट्रो शहरांव्यतिरिक्त इतर शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमवर दरमहा ५ व्यवहार मोफत असतात.
ATM
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पैसे काढण्यासोबतच बॅलन्स तपासणे, पिन बदलणे अशा बिगर-आर्थिक व्यवहारांचाही मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत समावेश होतो.
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मोफत व्यवहारांची मर्यादा संपल्यानंतर बँक प्रति व्यवहार कमाल २३ रुपये शुल्क आकारू शकते.
ATM
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२३ रुपयांच्या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे एका अतिरिक्त व्यवहारासाठी एकूण २७.१४ रुपये खर्च होऊ शकतात.
ATM
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१ ऑक्टोबर २०२६ पासून काही सॅलरी अकाउंट्ससाठी दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमवरील मोफत व्यवहार १० वरून ५ होणार आहेत.
ATM
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