17 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! मेष ते मीन, आज तुमच्या राशीत काय लिहिलंय?

Aarti Badade

मेष :

वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

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Sakal

वृषभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

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Sakal

मिथुन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

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Sakal

कर्क :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

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Sakal

सिंह :

आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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Sakal

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

तुळ :

जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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Sakal

धनु :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

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Sakal

मकर :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

कुंभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

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Sakal

मीन :

गुरुकृपा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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Sakal

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Sakal

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