बेडरूमला जोडून बाथरूम आहे? जाणून घ्या वास्तुशास्त्र काय सांगते

Aarti Badade
आजकाल घरांमध्ये बेडरूमला जोडून बाथरूम असते, मात्र त्याची जागा, स्वच्छता आणि योग्य मांडणी याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
Attached Bathroom Bedroom Vastushastr
Sakal
वास्तुशास्त्रानुसार, घरात बाथरूम बांधताना दिशांचा विचार केला जातो आणि काही दिशा यासाठी अधिक अनुकूल मानल्या जातात.
Attached Bathroom Bedroom Vastushastr
Sakal
पारंपरिक वास्तुशास्त्रानुसार, घराच्या ईशान्य कोपऱ्यात बाथरूम बांधणे टाळावे, अशी मान्यता आहे.
Attached Bathroom Bedroom Vastushastr
Sakal
वास्तुशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार, नैऋत्य दिशेला बाथरूम ठेवण्यापूर्वी घराच्या संपूर्ण रचनेचा विचार करावा.
Attached Bathroom Bedroom Vastushastr
Sakal
वास्तुशास्त्रानुसार, घरातील बाथरूमसाठी वायव्य किंवा आग्नेय दिशा काही ठिकाणी अनुकूल मानली जाते.
Attached Bathroom Bedroom Vastushastr
Sakal
बेडरूमला जोडलेल्या बाथरूमचा वापर झाल्यानंतर दरवाजा बंद ठेवल्यास खोलीत ओलावा आणि दुर्गंधी पसरणे कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Attached Bathroom Bedroom Vastushastr
Sakal
बाथरूम नियमित स्वच्छ ठेवा, एक्झॉस्ट फॅन किंवा खिडकीची व्यवस्था करा आणि पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्या, जेणेकरून बुरशी व दुर्गंधी टाळता येईल.
Attached Bathroom Bedroom Vastushastr
Sakal
Elephants Sense Rain
Sakal