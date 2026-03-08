अजबच ! भारतातील 'या' रेल्वे स्टेशनवर पासपोर्ट अन् व्हिसाशिवाय नाही मिळत इंट्री

Yashwant Kshirsagar

भारतीय रेल्वे

भारतीय रेल्वे जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. देशभरात अंदाजे ७,३२५ रेल्वे स्टेशन आहेत आणि दररोज हजारो गाड्या धावतात.

Attari railway station,

|

esakal

रेल्वे स्टेशन्स

भारतात उत्तर प्रदेश राज्यात सर्वाधिक रेल्वे स्टेशन्स आहेत, जिथून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात.

Attari railway station,

|

esakal

पासपोर्ट अन व्हिसा

पण तुम्हाला माहिती आहे का? भारतात एक रेल्वे स्टेशन आहे जिथे प्रवेश करण्यासाठी व्हिसा आणि पासपोर्ट आवश्यक आहे.

Attari railway station,

|

esakal

अटारी रेल्वे स्टेशन

या अनोख्या रेल्वे स्टेशनचे नाव अटारी रेल्वे स्टेशन आहे, जे पंजाबच्या अमृतसर जिल्ह्यात आहे.

Attari railway station,

|

esakal

भारत-पाकिस्तान सीमा

अटारी स्टेशन फिरोजपूर रेल्वे विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येते आणि भारत-पाकिस्तान सीमेच्या अगदी जवळ आहे.

Attari railway station,

|

esakal

प्रवेश

भारतात असूनही या स्टेशनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पाकिस्तानचा व्हिसा आवश्यक आहे.

Attari railway station,

|

esakal

कठोर कारवाई

या क्षेत्रात व्हिसा किंवा पासपोर्टशिवाय फिरताना आढळल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

Attari railway station,

|

esakal

समझोता एक्सप्रेस

समझोता एक्सप्रेससह अनेक गाड्या पूर्वी या स्टेशनवरुन धावत होत्या, यामुळे भारत आणि पाकिस्तानला जोडला जात होता.

Attari railway station,

|

esakal

रेल्वे सेवा बंद

पण ८ ऑगस्ट २०१९ पासून या स्टेशनवरील रेल्वे सेवा बंद करण्यात आली.

Attari railway station

|

esakal

ब्रिटिशकालीन स्टेशन

अटारी रेल्वे स्टेशन १८६० च्या सुमारास ब्रिटिश काळात बांधले गेले आणि एकेकाळी पंजाबला लाहोरशी जोडणाऱ्या मुख्य रेल्वे मार्गावरील महत्त्वाचे स्टेशन होते.

Attari railway station

|

esakal

दारू प्यायल्यानंतर तोंडाचा दुर्गंध का येतो ? 'हे' आहे वैज्ञानिक कारण

Why Alcohol Smells On Breath

|

esakal

येथे क्लिक करा