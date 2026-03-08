अजबच ! भारतातील 'या' रेल्वे स्टेशनवर पासपोर्ट अन् व्हिसाशिवाय नाही मिळत इंट्री

Yashwant Kshirsagar
भारतीय रेल्वे जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. देशभरात अंदाजे ७,३२५ रेल्वे स्टेशन आहेत आणि दररोज हजारो गाड्या धावतात.
भारतात उत्तर प्रदेश राज्यात सर्वाधिक रेल्वे स्टेशन्स आहेत, जिथून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात.
पण तुम्हाला माहिती आहे का? भारतात एक रेल्वे स्टेशन आहे जिथे प्रवेश करण्यासाठी व्हिसा आणि पासपोर्ट आवश्यक आहे.
या अनोख्या रेल्वे स्टेशनचे नाव अटारी रेल्वे स्टेशन आहे, जे पंजाबच्या अमृतसर जिल्ह्यात आहे.
अटारी स्टेशन फिरोजपूर रेल्वे विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येते आणि भारत-पाकिस्तान सीमेच्या अगदी जवळ आहे.
भारतात असूनही या स्टेशनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पाकिस्तानचा व्हिसा आवश्यक आहे.
या क्षेत्रात व्हिसा किंवा पासपोर्टशिवाय फिरताना आढळल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
समझोता एक्सप्रेससह अनेक गाड्या पूर्वी या स्टेशनवरुन धावत होत्या, यामुळे भारत आणि पाकिस्तानला जोडला जात होता.
पण ८ ऑगस्ट २०१९ पासून या स्टेशनवरील रेल्वे सेवा बंद करण्यात आली.
अटारी रेल्वे स्टेशन १८६० च्या सुमारास ब्रिटिश काळात बांधले गेले आणि एकेकाळी पंजाबला लाहोरशी जोडणाऱ्या मुख्य रेल्वे मार्गावरील महत्त्वाचे स्टेशन होते.
