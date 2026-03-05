दारू प्यायल्यानंतर तोंडाचा दुर्गंध का येतो ? 'हे' आहे वैज्ञानिक कारण

दारू पिल्यानंतर तोंडाची दुर्गंधी येणे सामान्य आहे. हा वास इतका तीव्र असतो की जवळ उभ्या लोकांनाही एखाद्या व्यक्तीने दारू घेतली आहे की नाही हे सहज कळू शकते.

श्वास

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की दारूचा वास फक्त तोंडातून नाही तर श्वासाद्वारे बाहेर पडतो आणि अनेक तासांपर्यंत राहतो

रक्तप्रवाह

दारू पिल्यानंतर, ती पोटात पोहोचतो आणि नंतर लहान आतड्यांद्वारे रक्तप्रवाहात शोषली जाते. यकृतातील अल्कोहोल डिहायड्रोजनेज (ADH) एंजाइम त्याचे एसीटाल्डिहाइडमध्ये रूपांतर करतो.

एसीटाल्डिहाइड

एसीटाल्डिहाइड हे अत्यंत विषारी आणि दुर्गंधीयुक्त रसायन आहे. हे दुर्गंधीयुक्त संयुग श्वासाद्वारे उत्सर्जित होते.

सल्फरयुक्त वायू

अल्कोहोल तोंडातील बॅक्टेरिया मारतो, ज्यामुळे तोंड कोरडे होते. हे बॅक्टेरिया उर्वरित अल्कोहोल रसायने तोडतात आणि सल्फरयुक्त वायू तयार करतात, ज्यामुळे वास देखील येतो.

अल्कोहोलिक श्वास

एसीटाल्डिहाइड आणि इतर रसायने फुफ्फुसांमध्ये पोहोचतात आणि श्वासाद्वारे उत्सर्जित होतात. म्हणूनच दारू पिल्यानंतर श्वासातून तीव्र वास येतो - याला "अल्कोहोलिक श्वास" म्हणतात.

रक्त आणि घाम

अल्कोहोलच्या विघटनामुळे निर्माण होणारी रसायने रक्तात विरघळतात आणि घामाद्वारे बाहेर पडतात. त्यामुळे, पिणाऱ्याच्या कपड्यांत, त्वचेत आणि केसांमध्येही वास येतो.

मद्याचे प्रकार

गडद मद्यांमध्ये (व्हिस्की, रम, रेड वाईन) अधिक कंजेनर असतात, ज्यामुळे वास अधिक तीव्र होतो. स्वच्छ मद्यांमध्ये (वोडका, जिन) कमी वास येतो.

दुर्गंधी कमी करण्याचे उपाय

जास्त पाणी प्या, गम चघळा, दात घासून घ्या आणि पुदिन्याची पाने चावा. पण खरा वास श्वास आणि घामातून येतो आणि शरीरातून अल्कोहोल पूर्णपणे काढून टाकेपर्यंत हा वास कायम राहील.

