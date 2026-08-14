आजचे राशिभविष्य १४ ऑगस्ट २०२६! कोणत्या राशीला लाभणार यश?

Aarti Badade
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
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काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांसाठी खर्च करावा लागेल.
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व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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Sakal
वादविवाद टाळावेत. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील.
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वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंवर मात कराल.
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Avoiding Non-Veg During Shravan Affect Your Health
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