श्रावणात महिनाभर नॉनव्हेज सोडल्यास काय होते?

Aarti Badade
श्रावणात ३० दिवस मांसाहार टाळल्यास शरीरात काही सकारात्मक बदल होऊ शकतात; मात्र त्याचा परिणाम तुम्ही त्याऐवजी काय खाता यावरही अवलंबून असतो.
Avoiding Non-Veg During Shravan Affect Your Health
Sakal
मांसाहाराऐवजी फायबरयुक्त भाज्या, फळे आणि कडधान्ये खाल्ल्यास पचनक्रिया सुरळीत होण्यास आणि बद्धकोष्ठता व पोटफुगणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Avoiding Non-Veg During Shravan Affect Your Health
Sakal
रेड मीट किंवा तळलेले मांसाहारी पदार्थ कमी केल्याने कॅलरी आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे सेवन घटू शकते, त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळू शकते.
Avoiding Non-Veg During Shravan Affect Your Health
Sakal
मांसाहारातील सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण कमी करून त्याऐवजी भाज्या, कडधान्ये आणि संपूर्ण धान्ये घेतल्यास कोलेस्ट्रॉल आणि हृदयाच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
Avoiding Non-Veg During Shravan Affect Your Health
Sakal
फळे, भाज्या आणि फायबरयुक्त पदार्थांचे सेवन वाढल्यास शरीराला विविध पोषक घटक मिळतात, ज्यामुळे त्वचेचे आरोग्य टिकवण्यास मदत होऊ शकते.
Avoiding Non-Veg During Shravan Affect Your Health
Sakal
मांसाहार बंद केल्यानंतर पुरेसे प्रथिने, व्हिटॅमिन B12 आणि लोह मिळाले नाही तर काहींना थकवा किंवा अशक्तपणा जाणवू शकतो.
Avoiding Non-Veg During Shravan Affect Your Health
Sakal
डाळी, कडधान्ये, मोड आलेली कडधान्ये, सोयाबीन, पनीर, दुग्धजन्य पदार्थ आणि सुकामेवा यांचा संतुलित आहारात समावेश करून पोषणाची गरज पूर्ण करा.
Avoiding Non-Veg During Shravan Affect Your Health
Sakal
soft rice bhakri
Sakal