17 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! १२ राशींसाठी कसा असेल सोमवार? जाणून घ्या

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. तुम्ही आपली मते इतरांना पटवून देवू शकाल.
horoscope
Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.
horoscope
Sakal
शासकीय कामे मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
horoscope
Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
horoscope
Sakal
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आर्थिक सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
horoscope
Sakal
वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. सुसंवाद साधाल.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
horoscope
Sakal
आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. मनोबल कमी राहील.
horoscope
Sakal
प्रवास सुखकर होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal