भिंतीला पाय टेकवून झोपण्याचे फायदे माहित आहेत का?

Aarti Badade
रात्री झोपण्यापूर्वी ५ ते १५ मिनिटे भिंतीला पाय टेकवून झोपल्याने शरीर आणि मनाला आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते. योगामध्ये या स्थितीला ‘विपरीत करणी’ म्हटले जाते.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
पाठीवर आरामात झोपा आणि दोन्ही पाय भिंतीला सरळ टेकवा.
शरीर सैल सोडा आणि काही मिनिटे शांतपणे या स्थितीत राहा.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
पाय उंचावल्यामुळे गुरुत्वाकर्षणाच्या मदतीने पायांमध्ये साचलेले रक्त व द्रव वरच्या दिशेने जाण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे पायांना हलकेपणा जाणवू शकतो.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
दिवसभर उभे राहणे किंवा जास्त चालणे यामुळे पायांवर आलेला ताण कमी करण्यासाठी ही स्थिती आरामदायी ठरू शकते.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
घोटे किंवा पायांमध्ये दिवसभरानंतर जाणवणारी सौम्य सूज कमी करण्यासाठी पाय उंच ठेवणे उपयुक्त ठरू शकते.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
काही वेळ शांतपणे या स्थितीत राहिल्याने शरीराला विश्रांती मिळते.
मनावरील ताण कमी होऊन रिलॅक्स वाटण्यास मदत होऊ शकते.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
विपरीत करणी करताना शरीराला योग्य आधार मिळाल्यास पाठीच्या खालच्या भागातील ताण आणि ताठरपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
झोपण्यापूर्वी काही मिनिटे ही स्थिती केल्याने शरीर आणि मन शांत होण्यास मदत होऊ शकते.
त्यामुळे आरामदायी झोपेसाठी ही एक सोपी रिलॅक्सेशन पद्धत ठरू शकते.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
सुरुवातीला ५ मिनिटांपासून सुरुवात करा.
शरीराला आरामदायी वाटत असल्यास हळूहळू १० ते १५ मिनिटांपर्यंत ही स्थिती ठेवू शकता.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
पाय, कंबर किंवा मानेला वेदना होत असल्यास ही स्थिती जबरदस्तीने करू नका.
शरीराला आरामदायी वाटेल अशाच पद्धतीने व्यायाम करा.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
विपरीत करणी ही विश्रांती देणारी योगस्थिती आहे; ती कोणत्याही आजारावरील उपचाराचा पर्याय नाही. विशिष्ट आरोग्य समस्या असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Legs Up the Wall yoga benefits
Sakal
Tea or Coffee for Headache
Sakal