१८ ऑगस्ट २०२६ राशिभविष्य! करिअर, पैसा, आरोग्य आणि प्रवासाचे संकेत

Aarti Badade
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
हितशत्रुंवर मात कराल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
मुलामुलींच्या संदर्भात एखादी चांगली घटना घडेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. विरोधकांवर मात कराल.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
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Sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहारा पार पडतील. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
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Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.
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Sakal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
Eating Raw Bitter Gourd
Sakal