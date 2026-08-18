१८ ऑगस्ट २०२६ राशिभविष्य! करिअर, पैसा, आरोग्य आणि प्रवासाचे संकेत

Aarti Badade

मेष :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

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वृषभ :

हितशत्रुंवर मात कराल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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मिथुन :

मुलामुलींच्या संदर्भात एखादी चांगली घटना घडेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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कर्क :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. विरोधकांवर मात कराल.

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सिंह :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

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कन्या :

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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तुळ :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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वृश्‍चिक :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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धनु :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहारा पार पडतील. विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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मकर :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

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कुंभ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.

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मीन :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.

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कारले कच्चे खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात?

Eating Raw Bitter Gourd

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