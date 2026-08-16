कारले कच्चे खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade

कच्चे कारले खाणे

कारले आरोग्यासाठी उपयुक्त भाजी मानली जाते. मात्र ते कच्चे किंवा त्याचा रस जास्त प्रमाणात घेतल्यास काही फायदे मिळू शकतात, तर काही जणांना पोटाशी संबंधित त्रासही होऊ शकतो.

Eating Raw Bitter Gourd

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Sakal

पोषक तत्त्वांचा खजिना

कच्च्या कारल्यामध्ये फायबर, व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात.
हे घटक शरीराच्या एकूण आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

Eating Raw Bitter Gourd

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Sakal

रक्तातील साखरेवर परिणाम

नैसर्गिक घटक रक्तातील साखरेच्या नियंत्रणास मदत करू शकतात. मात्र मधुमेहाची औषधे घेत असल्यास कच्चे कारले किंवा त्याचा रस घेताना काळजी घेणे आवश्यक आहे.

Eating Raw Bitter Gourd

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Sakal

पचनक्रियेला मदत

कारल्यातील फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करते.
यामुळे बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्यांपासून आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Eating Raw Bitter Gourd

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Sakal

रोगप्रतिकारशक्तीसाठी उपयुक्त

कारल्यातील व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्स शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसपासून संरक्षण देण्यास मदत करतात. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्तीला आधार मिळतो.

Eating Raw Bitter Gourd

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Sakal

त्वचेसाठीही फायदेशीर?

कारल्यातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
निरोगी आहाराचा भाग म्हणून कारल्याचे सेवन केल्याने त्वचेलाही फायदा होऊ शकतो.

Eating Raw Bitter Gourd

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Sakal

पण कच्चे कारले पचेलच असे नाही!

कच्चे कारले कडू आणि काही लोकांना पचायला जड ठरू शकते.
जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास पोटदुखी, गॅस, मळमळ किंवा अतिसाराचा त्रास होऊ शकतो.

Eating Raw Bitter Gourd

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Sakal

साखर खूप कमी होण्याचा धोका?

कारल्याचा रक्तातील साखरेवर परिणाम होऊ शकतो. मधुमेहाची औषधे किंवा इन्सुलिन घेत असलेल्या व्यक्तींनी कच्चे कारले, रस नियमित घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Eating Raw Bitter Gourd

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Sakal

कच्चे कारले खाताना काळजी घ्या

प्रमाणात सेवन करणे महत्त्वाचे आहे. खाल्ल्यानंतर चक्कर, अशक्तपणा, पोटदुखी किंवा अतिसार जाणवल्यास सेवन थांबवून वैद्यकीय सल्ला घ्या.

Eating Raw Bitter Gourd

|

Sakal

पोषक तत्त्वे

कच्चे कारले काही पोषक तत्त्वे देऊ शकते. तुमच्या आरोग्यस्थितीनुसार योग्य प्रमाणात आणि गरज असल्यास तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने त्याचे सेवन करा.

Eating Raw Bitter Gourd

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Sakal

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Legs Up the Wall yoga benefits

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Sakal

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