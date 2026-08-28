28 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! आज ग्रह-नक्षत्रांचा प्रभाव कोणत्या राशीवर?

Aarti Badade
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अपेक्षित गाठीभेटी होतील.
शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
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Sakal
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
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आरोग्य उत्तम राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
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काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Panic Attack Symptoms
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