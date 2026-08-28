28 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! आज ग्रह-नक्षत्रांचा प्रभाव कोणत्या राशीवर?

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अपेक्षित गाठीभेटी होतील.

वृषभ :

शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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मिथुन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.

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कर्क :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

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सिंह :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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कन्या :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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तुळ :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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वृश्‍चिक :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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धनु :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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मकर :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

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कुंभ :

आरोग्य उत्तम राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

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मीन :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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