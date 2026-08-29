२९ ऑगस्ट २०२६ राशिभविष्य! जाणून घ्या १२ राशींचे भविष्य

Aarti Badade
संततिसौख्य लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
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तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
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Sakal
उत्साह व उमेद वाढेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
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Sakal
कोणालाही जामीन राहू नका. शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
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Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
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Sakal
तुमचा जनसंपर्क वाढेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
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sakal
वस्तू गहाळ होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
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