२९ ऑगस्ट २०२६ राशिभविष्य! जाणून घ्या १२ राशींचे भविष्य

Aarti Badade

मेष :

संततिसौख्य लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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वृषभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

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मिथुन :

उत्साह व उमेद वाढेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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कर्क :

कोणालाही जामीन राहू नका. शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

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सिंह :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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कन्या :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

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तुळ :

तुमचा जनसंपर्क वाढेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

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वृश्‍चिक :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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धनु :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. जिद्दीने कार्यरत रहाल.

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मकर :

जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

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मीन :

वस्तू गहाळ होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

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रात्री भात खाल्ल्याने वजन वाढतं का?

rice weight gain

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