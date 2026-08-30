३० ऑगस्ट २०२६ राशिभविष्य! कोणाला मिळणार यशाची नवी संधी?

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
horoscope
Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
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Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचा जनसंपर्क वाढेल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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Sakal
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.
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तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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Diabetes
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