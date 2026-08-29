महिला की पुरुष? मधुमेहाचा परिणाम कोणावर कसा होतो?

Aarti Badade
नवीन अभ्यासातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. टाईप-2 मधुमेह झाल्यानंतर महिला आणि पुरुषांमध्ये आरोग्याच्या समस्या वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढू शकतात.
Diabetes
Sakal
मधुमेहाचे निदान झाल्यानंतर महिलांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांचा धोका अधिक असल्याचे अभ्यासात दिसून आले. महिलांमध्ये हा धोका 8.1%, तर पुरुषांमध्ये 5.3% होता.
Diabetes
Sakal
अभ्यासानुसार, मधुमेह असलेल्या पुरुषांमध्ये हृदयविकाराचा धोका महिलांच्या तुलनेत अधिक आढळला. पुरुषांमध्ये हे प्रमाण 8.4%, तर महिलांमध्ये 5.3% होते.
Diabetes
Sakal
मधुमेहानंतर पुरुषांमध्ये किडनीशी संबंधित गंभीर आजार आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका महिलांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे संशोधनातून समोर आले.
Diabetes
Sakal
ब्रिटनमधील क्वीन मॅरी युनिव्हर्सिटी आणि इतर संशोधकांनी हा अभ्यास केला. यासाठी 2010 ते 2020 दरम्यान टाईप-2 मधुमेहाचे निदान झालेल्या सुमारे 28,720 महिला आणि पुरुषांच्या आरोग्य नोंदींचे विश्लेषण करण्यात आले.
Diabetes
Sakal
अभ्यासातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, मधुमेहाचे निदान झाल्यानंतर सुमारे 39% रुग्णांना किमान एका गंभीर आजाराचा सामना करावा लागला. मात्र, या आजारांची तीव्रता आणि वेळ महिला-पुरुषांमध्ये वेगवेगळी होती.
Diabetes
Sakal
संशोधनातून एक महत्त्वाचा फरक समोर आला. महिलांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्यांकडे, तर पुरुषांमध्ये हृदय, किडनी आणि रक्तदाबाशी संबंधित समस्यांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे निष्कर्ष दिसून आले.
Diabetes
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