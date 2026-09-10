1980 च्या दशकात औरंगजेब असता तर? AI ने तयार केले भन्नाट लुक्स

संतोष कानडे
सध्या सोशल मीडियावर AIच्या मदतीने जुन्या काळातील फोटो तयार करण्याचा ट्रेंड जोरात आहे.
याच ट्रेंडच्या धर्तीवर औरंगजेब 1980च्या दशकात असता तर त्याचा लूक कसा दिसला असता, याची कल्पना AIच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
पारंपरिक मुघल पोशाखाऐवजी या कल्पनेत त्याला 80s दशकातील कपडे आणि हेअरस्टाइलमध्ये दाखवण्यात येऊ शकते.
त्या काळातील फोटो स्टुडिओ, कॅमेरा क्वालिटी आणि रंगसंगतीचा वापर केल्याने लूक अधिक जुन्या काळातील वाटतो.
औरंगजेबाच्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाला 1980च्या दशकातील फॅशनसोबत जोडण्याचा हा एक कल्पनारम्य प्रयोग आहे.
AI अशा प्रकारच्या प्रतिमा तयार करताना ऐतिहासिक व्यक्तीचे चेहरे आणि आधुनिक शैली यांची सांगड घालते.
त्यामुळे तयार होणारा फोटो हा प्रत्यक्ष ऐतिहासिक छायाचित्र नसून AIने तयार केलेली काल्पनिक प्रतिमा असते.
अशा AI ट्रेंडमुळे इतिहासातील प्रसिद्ध व्यक्ती आधुनिक काळातील वेगवेगळ्या रूपांत कशा दिसल्या असत्या, याची कल्पना करता येते.
औरंगजेबाचा 80s लूक सोशल मीडियावर शेअर केल्यास इतिहास आणि AI ट्रेंड यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळू शकतो.
मात्र अशा प्रतिमांकडे ऐतिहासिक पुरावा म्हणून नव्हे, तर AIच्या कल्पनाशक्तीतून तयार केलेला मनोरंजक प्रयोग म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे.