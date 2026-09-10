श्रावण संपला! चिकन-मटणचे सध्याचे भाव काय आहेत?

संतोष कानडे
श्रावण महिना संपल्यानंतर आता अनेकजण पुन्हा मांसाहार सुरु करतात. श्रावणात चिकन आणि मटणाची मागणी मोठ्या प्रमाणात घटत असते.
पुण्यातील बाजारात श्रावणाच्या काळात चिकन-मटणाच्या मागणीत घट झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले होते.
श्रावण संपल्यानंतर चिकन आणि मटणाची मागणी वाढल्यास किरकोळ बाजारातील दरांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
10 सप्टेंबर 2026 रोजी पुण्यात स्किनसह आणि स्किनलेस चिकनचा दर सुमारे 240 रुपये किलो असल्याचे उपलब्ध बाजार माहितीत दिसते.
त्याच माहितीनुसार पुण्यात मटणाचा दर सुमारे 840 ते 900 रुपये किलोच्या आसपास आहे, गुणवत्तेनुसार दर बदलतो.
बोनलेस चिकनचा दर मात्र साध्या चिकनपेक्षा जास्त असून उपलब्ध माहितीनुसार तो सुमारे 460 रुपये किलो आहे.
बोनलेस मटणासाठी सुमारे 1500 रुपये किलोपर्यंत दर दिसत असून दुकान, कट आणि गुणवत्तेनुसार किंमत बदलू शकते.
पुढील काही दिवसांत मागणी, आवक, वाहतूक खर्च आणि विक्रेत्यांच्या स्थानिक दरांनुसार चिकन-मटणाच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात.
त्यामुळे श्रावण संपल्यानंतर मांसाहार वाढला असला तरी आपल्या भागातील आजचा प्रत्यक्ष किरकोळ दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.