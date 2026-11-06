औरंगेजबने दिवाळीवर कोणते निर्बंध घातले होते?

संतोष कानडे

औरंगजेब

मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या काळात दिवाळीच्या सार्वजनिक उत्सवांवर काही निर्बंध घालण्यात आले होते.

सुभेदार

२२ नोव्हेंबर १६६५ रोजी औरंगजेबाने गुजरातच्या सुभेदाराला एक आदेश दिल्याची नोंद आहे.

बाजारपेठ

या आदेशानुसार अहमदाबादच्या बाजारपेठांमध्ये दिवाळीच्या रात्री रोषणाई करण्यास मनाई करण्यात आली होती.

रोषणाई

म्हणजेच, दिवाळीच्या काळातील सार्वजनिक रोषणाईवर निर्बंध घालण्यात आले होते.

बंदी

याशिवाय, ९ एप्रिल १६६७ रोजी फटाक्यांच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याचा आदेश दिल्याचा उल्लेखही मुघल दरबारी नोंदींमध्ये आढळतो.

दिवाळी

मात्र, हा फटाक्यांवरील आदेश केवळ दिवाळीसाठी होता, असे ठामपणे सांगता येत नाही.

धार्मिक विचार

औरंगजेबाच्या या आदेशांमागे धार्मिक विचारांसोबतच सार्वजनिक उत्सवांवर नियंत्रण ठेवण्याचाही हेतू होता, असे इतिहासकारांचे विश्लेषण आहे.

मुघल साम्राज्य

औरंगजेबाने संपूर्ण मुघल साम्राज्यात दिवाळी साजरी करण्यावर बंदी घातली होती, असा ठोस पुरावा नाही.

सामान्य लोक

त्याच्या कारकिर्दीतही सामान्य लोकांमध्ये दिवाळीचा सण साजरा केला जात होता.

निर्बंध

त्यामुळे औरंगजेबाने दिवाळी पूर्णपणे बंद केली होती, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. मात्र निर्बंध नक्कीच घातलेले होते.

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