औरंगजेबला महिलांमधल्या कोणत्या गोष्टी आवडायच्या?

संतोष कानडे

ऐतिहासिक

ऐतिहासिक नोंदींमध्ये त्याला स्त्रियांच्या सौंदर्यापेक्षा त्यांच्या चारित्र्य आणि धार्मिकतेला अधिक महत्त्व असल्याचे दिसते.

औरंगजेब

औरंगजेब धार्मिक आणि पारंपरिक मूल्यांचे पालन करणाऱ्या महिलांचा आदर करत असे.

शालीनता

त्याला साधेपणा आणि शालीनता आवडत असल्याचे अनेक इतिहासकार नमूद करतात.

इस्लामी शिक्षण

इस्लामी शिक्षण आणि धार्मिक ज्ञान असलेल्या स्त्रियांना तो मान देत असे.

जिव्हाळा

त्याची पत्नी दिलरास बानो बेगम हिच्याविषयी त्याला विशेष जिव्हाळा होता, असे उल्लेख आहेत.

कुटुंबव्यवस्था

कुटुंबव्यवस्थेला महत्त्व देणाऱ्या महिलांचा तो सन्मान करत असे.

सुशिक्षित

दरबारातील काही विदुषी आणि सुशिक्षित महिलांशी तो सल्लामसलत करत असे.

वैभव

दिखाऊ वैभवापेक्षा संयमी स्वभावाला औरंगजेब प्राधान्य देत असे.

झेबुन्नीसा

त्याची मुलगी झेबुन्नीसा ही विद्वान आणि कवयित्री होती; तिच्या शिक्षणाला सुरुवातीला त्याने प्रोत्साहन दिले होते.

लोककथा

औरंगजेबाच्या वैयक्तिक आवडींबाबतचे अनेक दावे लोककथा किंवा अपुऱ्या पुराव्यांवर आधारित असल्याने त्यांच्याकडे सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे.

औरंगजेबाला आवडणाऱ्या 10 गोष्टी कोणत्या?

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