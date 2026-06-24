औरंगजेबाला आवडणाऱ्या 10 गोष्टी कोणत्या?

संतोष कानडे
औरंगजेबाला साधे आणि मितव्ययी जीवन जगणे आवडत असे; तो इतर मुघल सम्राटांप्रमाणे विलासी नव्हता.
औरंगजेबाला इस्लामी धर्मग्रंथांचे अध्ययन आणि धार्मिक चर्चा यांत विशेष रस होता.
कुराणाचे हस्तलिखित लेखन करणे ही त्याची आवड मानली जाते.
औरंगजेब नियमित नमाज आणि धार्मिक आचारपालनासाठी ओळखला जात असे.
औरंगजेबाला शिकार आणि लष्करी मोहिमा यांची आवड होती.
प्रशासन आणि साम्राज्य विस्ताराच्या कामात तो स्वतः लक्ष घालत असे.
साधे अन्न, विशेषतः खिचडीसारखे पदार्थ त्याला पसंत असल्याचे काही ऐतिहासिक उल्लेख आहेत.
औरंगजेबाला सुलेखन आणि हस्तलिखित दस्तऐवजांचे जतन यांत रस होता.
दक्षिण भारतातील मोहिमा आणि सैनिकी रणनीती आखण्यात त्याने आयुष्याचा मोठा भाग घालवला.
धार्मिक शिस्त, साधेपणा आणि कठोर प्रशासन ही त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची प्रमुख वैशिष्ट्ये मानली जातात.