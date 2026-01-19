धर्मांतर करणाऱ्यांसाठी औरंगजेबची ऑफर काय होती? वाचून धक्का बसेल

संतोष कानडे
मुघल बादशहा औरंगजेब हा कट्टर मुस्लिम होता. त्याने भारतात मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरं केली.
औरंगजेबाने ७ एप्रिल १६८५ रोजी एक आदेश काढला आणि इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांना ऑफर दिली.
हिंदू पुरुष असेल तर त्याला ४ रुपये आणि हिंदू स्त्री असेल तर तिला २ रुपये देऊ केले. पैसे एका महिन्याच्या पगाराएवढे होते.
याशिवाय धर्मांतर केलेल्यांसाठी जिझिया करातून पूर्णपणे सूट देण्यात येई. सरकारी अधिकारी असतील तर त्यांना बढती मिळत असे.
समजा एखाद्या कैद्याने हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारला तर त्याला कारावासातून मुक्त करण्याचे आदेश काढण्यात येत.
जर कुणी उच्चवर्णीय किंवा जमिनदाराने धर्मांतर केले तर त्याला जमिनीचा पट्टा मिळे किंवा खिलत म्हणजे सन्मानाचे पोशाख दिले जात.
हे उल्लेख सियाहा अखबारात-ए-दरबार-ए-मुअल्ला यात आणि राजस्थान आर्काइव्हमध्ये आहेत.
याशिवाय औरंगजेबाने मंदिरं तोडण्याबाबतही फर्मानं काढलेली होती. इतर धर्माचा द्वेष करणारा सम्राट म्हणून त्याची ओळख होती.