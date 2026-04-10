औरंगजेब शौचाला गेला म्हणून वाचला; नाहीतर घोरपडे बंधूंनी त्याचं मुंडकंच आणलं असतं

Sandip Kapde

तुळापूरची योजना

घोरपडे बंधूंनी औरंगजेबाच्या छावणीवर धाडसी छापा घालण्याची तुळापूरची मोहीम आखली होती.

साहसी तयारी

संताजी आणि बहिर्जी यांनी दोन हजार निवडक घोडेस्वारांसह मोहिमेची तयारी केली.

गुप्त प्रस्थान

पन्हाळ्यावरून निघून त्यांनी अत्यंत गुप्तपणे तुळापूरकडे कूच केली.

मध्यरात्रीची वेळ

मोगल छावणीजवळ ते मध्यरात्री पोहोचले आणि योग्य क्षण साधला.

युक्तीचा वापर

आपण मोगल सरदारांच्या सैन्यातील आहोत असे भासवून त्यांनी पहारेकऱ्यांना चकवले.

छावणीत प्रवेश

चौक्या पार करून घोरपडे बंधूंनी थेट औरंगजेबाच्या छावणीत प्रवेश केला.

औरंगजेबाचा अभाव

त्या क्षणी औरंगजेब छावणीत नव्हता, तो शौचास गेला असल्याने त्याच्यावर वार करण्याची संधी मिळाली नाही, असा दावा केल्या जातो. पण याबाबत नोंदी सापडत नाहीत

निर्णायक क्षण

जर औरंगजेब तिथेच असता, तर घोरपडे बंधूंनी त्याचे मुंडक छाटले असते अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

अचानक हल्ला

मध्यरात्रीच्या अंधारात त्यांनी डेऱ्यांवर अचानक हल्ला चढवला.

कळसाची लूट

औरंगजेब हाती न लागल्यामुळे त्यांनी त्याच्या तंबूचे सोन्याचे कळस कापून पराक्रम गाजवला.

गोंधळ निर्माण

या हल्ल्यामुळे मोगल छावणीत मोठा गोंधळ आणि भीती निर्माण झाली.

सुरक्षित माघार

गोंधळाचा फायदा घेत घोरपडे बंधूंनी सुरक्षितपणे छावणी सोडली.

पुढील आक्रमण

सिंहगड परिसरातून ते पुढे सरसावले आणि रायगडावरच्या वेढ्यावरही हल्ला केला.

युद्धलाभ

मोगलांचे हत्ती, शस्त्रे आणि सामान हस्तगत करून त्यांनी मोठा विजय मिळवला.

आत्मविश्वासाची नांदी

तुळापूर मोहिमेमुळे मराठा सैन्यात नवचैतन्य निर्माण झाले आणि स्वराज्यावरील विश्वास अधिक दृढ झाला.

