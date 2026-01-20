खजिना गेला, सैन्यही बुडाले... पन्हाळ्याच्या वाटेवर औरंगजेबासोबत मृत्यूचा कहर

Sandip Kapde

पार्श्वभूमी

मुसळधार पावसाच्या आणि सातत्याने सुरू असलेल्या मोहिमांच्या पार्श्वभूमीवर औरंगजेबाचा हा काळ इतिहासात महत्त्वाचा ठरतो.aurangzeb

पावसाळा

सन १७०१ पावसाळा बादशहाने खटाव परिसरात घालवून दक्षिणेतील मोहिमा आखल्या.

हल्ले

फतेउल्लाखानाने वर्धनगड, नांदगिरी, चंदन आणि वंदन हे किल्ले जिंकण्यासाठी आक्रमणे सुरू केली.

वर्धनगड

मराठ्यांनी वर्धनगड मोगलांच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्याचे नाव सादिकगड ठेवले गेले.

नांदगिरी

काही दिवसांतच नांदगिरीचा किल्ला जिंकून मोगलांनी त्याला नामगीर असे नाव दिले.

चंदन

किल्ले चंदनला वेढा घालून अखेरीस तो मोगलांच्या ताब्यात गेला आणि त्याचे नाव मिफ्ताह करण्यात आले.

वंदन

किल्ले वंदन मराठ्यांनी सोडताच त्याला मफ्तह असे नाव देण्यात आले.

विशाळगड

पावसाळा संपताच औरंगजेब विशाळगड जिंकण्यासाठी मोठ्या सैन्यासह पुढे सरसावला.

लढाई

डोंगरांवरून मोगलांनी तोफा आणि बंदुकांचा मारा सुरू केल्याने किल्ल्यावर प्रचंड संघर्ष झाला.

तह

अखेर मराठ्यांनी तहाची बोलणी करून सशस्त्र बाहेर पडण्याच्या अटींवर विशाळगड सोडला.

पूर

विशाळगड जिंकल्यानंतर परतीच्या वाटेत मुसळधार पावसामुळे ओढे वाहू लागले आणि औरंगजेबाच्या सैन्याचे मोठे नुकसान झाले.

मृत्यू -

औरंगजेबाने कसाबसा ओढा पार केला, पण त्याचे अनेक सैनिक वाहून गेले, तर अनेकांचा मृत्यू झाला.

खजिना

पन्हाळ्याच्या दिशेने जाताना आलेल्या वाहणाऱ्या ओढ्यात औरंगजेबाचा खजिना पडून वाहून गेला.

