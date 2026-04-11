आजही माण तालुक्यात लपलाय औरंगजेबाचा रहस्यमय खजिना?

Sandip Kapde

इतिहास

आजही माण तालुक्यात औरंगजेबाचा खजिना दडलेला असल्याची चर्चा लोकांमध्ये ऐकू येते.

Did Aurangzeb’s Lost Treasure Disappear in the Maan River Flood of 1702?

|

esakal

परिसर

माण नदी परिसर हा शांत असला तरी भूतकाळात घडलेल्या घटनांनी तो अत्यंत नाट्यमय ठरतो.

|

पूर

ऑक्टोबर १७०० च्या सुमारास माण नदीला अचानक भीषण महापूर आला होता.

|

छावणी

या पुरात औरंगजेबाच्या सैन्याच्या छावण्या पूर्णपणे वाहून गेल्या.

|

संकट

या घटनेत खुद्द औरंगजेबही पुराच्या पाण्यात अडकला होता.

|

अपघात

पूरातून वाचताना त्याचा पाय मोडला आणि त्याला कायमचे अपंगत्व आले.

|

धक्का

इतक्या मोठ्या सम्राटाला अशा नैसर्गिक आपत्तीने गाठले, ही बाब अत्यंत धक्कादायक ठरते.

|

वास्तव

आज माण नदीला पाणी आले तरी मोठी बातमी होते, पण तेव्हा महापूर आला होता हे मानणे कठीण वाटते.

|

कालखंड

१७०२ साली पुन्हा एकदा अशाच महापुराने परिसराला तडाखा दिला.

|

मोहीम

विशालगड जिंकल्यानंतर औरंगजेब कराडकडे जात असताना हा प्रसंग घडला.

|

पाऊस

त्या काळात इतका मुसळधार पाऊस पडत होता की डोळे उघडणेही कठीण झाले होते.

|

वर्णन

साकी मुस्तैदखानाने या पावसाचे आणि परिस्थितीचे अत्यंत जिवंत वर्णन करून ठेवले आहे.

|

हानी

पुरात अनेक माणसे आणि जनावरे वाहून गेली, अनेकांचे जीव गेले.

|

खजिना

या गोंधळात औरंगजेबाचा सोन्याचा खजिना नदी पार करताना वाहून गेला.

|

शोध

सुमारे तीन हजार सोन्याची नाणी शोधण्यासाठी सैनिक लावले गेले, पण खजिना कधीच सापडला नाही.

|

बादशाह शौचाला गेला म्हणून वाचला; नाहीतर घोरपडे बंधूंनी त्याचं मुंडकंच आणलं असतं

Aurangzeb Escaped; Ghorpades Struck the Camp

|

esakal

येथे क्लिक करा