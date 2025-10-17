वनडेमध्ये भारत की ऑस्ट्रेलिया, कोण वरचढ? पाहा Head to Head रेकॉर्ड

वनडे मालिका

ऑस्ट्रेलिया आणि भारत संघात १९ ऑक्टोबरपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जाणार आहे.

ठिकाण आणि तारखा

या मालिकेत पर्थ, ऍडलेड आणि सिडनी या शहरात अनुक्रमे १९, २३ आणि २५ ऑक्टोबर रोजी सामने खेळले जाणार आहेत.

१९८० पासून वनडे सामने

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया १९८० पासून एकमेकांविरुद्ध वनडे सामने खेळत आहेत.

१५२ सामने

आत्तापर्यंत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात १५२ वनडे सामने खेळवण्यात आले आहेत.

आमने-सामने आकडेवारी

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील १५२ वनडे सामन्यांपैकी ५८ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर ८४ सामने ऑस्ट्रेलियाने जिंकले आहेत. तसेच १० सामने अनिर्णित राहिले आहेत.

भारत ऑस्ट्रेलियामध्ये...

भारताने ऑस्ट्रेलियामध्ये ५४ वनडे सामने खेळले आहेत, यातील १४ सामने जिंकले आहेत. तसेच ३८ पराभव स्वीकारले आहेत, तर २ सामने अनिर्णित आहेत.

द्विपक्षीय मालिका

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात आत्तापर्यंत १५ द्विपक्षीय वनडे मालिका खेळवण्यात आल्या आहेत. यातील ७ मालिका भारताने जिंकल्या आहेत, तर ८ मालिका ऑस्ट्रेलियाने जिंकल्या आहेत.

सेम टू सेम! शुभमन गिल-सुनील गावस्कर यांची कर्णधार म्हणून 'जुळली' आकडेवारी

