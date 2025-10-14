सेम टू सेम! शुभमन गिल-सुनील गावस्कर यांची कर्णधार म्हणून 'जुळली' आकडेवारी

Pranali Kodre

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज

भारतीय क्रिकेट संघाने १४ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना जिंकला आणि मालिका २-० ने जिंकली.

Shubman Gill

सातवा सामना अन् १२ डाव

शुभमन गिलचा हा कसोटी कर्णधार म्हणून सातवा सामना होता. त्याने या ७ सामन्यांतील १२ डावात फलंदाजी केली आहे.

Shubman Gill

योगायोग

आता १२ डावांनंतर गिलच्या कामगिरीचा सुनील गावसकरांच्या आकडेवारीशी योगायोग जुळून आला आहे.

Shubman Gill

सारख्याच धावा आणि शतके

गिल आणि गावसकर यांचे कसोटी कर्णधार म्हणून १२ डावांनंतर धावा आणि शतके सारखीच आहेत.

Sunil Gavaskar

कर्णधार गिल १२ डावांनंतर...

गिलने कर्णधार म्हणून पहिल्या १२ डावात ८४.८२ च्या सरासरीने ९३३ धावा केल्या आहेत. तसेच ५ शतके आणि १ अर्धशतकांचा यात समावेश आहे.

Shubman Gill

कर्णधार गावसकर ११ डावांनंतर...

गावसकर यांनी कर्णधार म्हणून पहिल्या १२ डावात ९३.३० च्या सरासरीने ९३३ धावा केल्या आहेत. यामध्ये ५ शतके आणि २ अर्धशतकांचा समावेश आहे.

Sunil Gavaskar

गिलची सर्वोच्च खेळी

गिलने कर्णधार म्हणून आत्तापर्यंतची २६९ धावांची सर्वोच्च खेळी केली आहे.

Shubman Gill

गावसकरांची सर्वोच्च खेळी

गावसकरांची पहिल्या १२ डावात कर्णधार म्हणून २०५ धावांची सर्वोच्च खेळी होती.

Sunil Gavaskar

