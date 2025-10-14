सेम टू सेम! शुभमन गिल-सुनील गावस्कर यांची कर्णधार म्हणून 'जुळली' आकडेवारी

Pranali Kodre
भारतीय क्रिकेट संघाने १४ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना जिंकला आणि मालिका २-० ने जिंकली.
शुभमन गिलचा हा कसोटी कर्णधार म्हणून सातवा सामना होता. त्याने या ७ सामन्यांतील १२ डावात फलंदाजी केली आहे.
आता १२ डावांनंतर गिलच्या कामगिरीचा सुनील गावसकरांच्या आकडेवारीशी योगायोग जुळून आला आहे.
गिल आणि गावसकर यांचे कसोटी कर्णधार म्हणून १२ डावांनंतर धावा आणि शतके सारखीच आहेत.
गिलने कर्णधार म्हणून पहिल्या १२ डावात ८४.८२ च्या सरासरीने ९३३ धावा केल्या आहेत. तसेच ५ शतके आणि १ अर्धशतकांचा यात समावेश आहे.
गावसकर यांनी कर्णधार म्हणून पहिल्या १२ डावात ९३.३० च्या सरासरीने ९३३ धावा केल्या आहेत. यामध्ये ५ शतके आणि २ अर्धशतकांचा समावेश आहे.
गिलने कर्णधार म्हणून आत्तापर्यंतची २६९ धावांची सर्वोच्च खेळी केली आहे.
गावसकरांची पहिल्या १२ डावात कर्णधार म्हणून २०५ धावांची सर्वोच्च खेळी होती.
