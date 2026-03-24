चुलीवर बनवा तोंडाला पाणी सुटेल असे तंदूरी चिकन; सोपी अन् झटपट रेसिपी

Aarti Badade

चुलीवरची अस्सल चव

घरात ओव्हन किंवा तंदूर नसेल तरी काळजी नको! चुलीवर लाकूड किंवा कोळसा पेटवून तुम्ही हॉटेलपेक्षाही चविष्ट आणि स्मोकी तंदूरी चिकन बनवू शकता.

आवश्यक साहित्य

१ किलो चिकन (लेग पीस), १ कप घट्ट दही, आलं-लसूण पेस्ट, तंदूरी मसाला, कश्मीरी लाल तिखट, जिरे-धने पावडर, लिंबाचा रस, कसूरी मेथी आणि मोहरीचे तेल.

पहिले मॅरिनेशन (मसाला लावणे)

चिकन धुवून त्याला खोलवर कट द्या. एका भांड्यात दही आणि सर्व मसाले एकत्र करून मिश्रण तयार करा आणि हे मिश्रण चिकनला नीट लावून घ्या.

मुरवण्यासाठी वेळ द्या

मसाला लावलेले चिकन किमान २-३ तास (शक्य असल्यास रात्रभर) फ्रीजमध्ये ठेवा. यामुळे मसाले आतपर्यंत मुरतात आणि चिकन रसरशीत होते.

चूल आणि जाळीची तयारी

चुलीवर लाकूड किंवा कोळसा पेटवून मध्यम आचेची आग तयार करा. तंदूरी जाळीला (Grill Net) थोडे तेल लावून त्यावर चिकनचे तुकडे ठेवा.

भाजणे आणि बटरचा तडका

चिकन दोन्ही बाजूंनी ५-७ मिनिटे भाजून घ्या. त्यानंतर त्यावर ब्रशने अमूल बटर लावा, ज्यामुळे चिकनला छान चकाकी आणि चव येईल.

गरमागरम सर्व्ह करा

चिकन बाहेरून कुरकुरीत होईपर्यंत आलटून-पालटून भाजा. तयार तंदूरीवर चाट मसाला, कोथिंबीर आणि लिंबू पिळून कांद्यासोबत आस्वाद घ्या!

