कमी वेळात तयार होणारे ओव्हन रोस्टेड चिकन; चव अशी की बोटं चाटाल!

Aarti Badade

झटपट आणि चविष्ट रोस्टेड चिकन

घरच्या घरी ओव्हनमध्ये रसरशीत आणि चविष्ट रोस्टेड चिकन बनवणे आता अतिशय सोपे झाले आहे.

आवश्यक साहित्य एकत्र करा

चिकन, दही, आले-लसूण पेस्ट, गरम मसाला, हळद, तिखट, लिंबाचा रस आणि लोणी असे साहित्य तयार ठेवा.

चिकन मॅरीनेशनची तयारी

चिकन स्वच्छ धुवून त्याला मध्यम काप द्या आणि सर्व मसाले व दही लावून १ ते २ तास फ्रिजमध्ये ठेवा.

ओव्हन प्री-हीट करणे

चिकन भाजण्यापूर्वी ओव्हन १८०-२००°C वर प्री-हीट करून घ्या, ज्यामुळे चिकन एकसारखे भाजले जाईल.

बेकिंग ट्रेची मांडणी

बेकिंग ट्रेला थोडे तेल लावा आणि त्यावर मॅरीनेट केलेले चिकनचे तुकडे व्यवस्थित मांडून ठेवा.

बेकिंगची योग्य वेळ

चिकन साधारण ३० ते ४० मिनिटे बेक करा; २० मिनिटांनी तुकडे पलटी करून त्यावर थोडे तेल किंवा लोणी लावा.

रसरशीत आणि कुरकुरीत पोत

लोणी लावल्यामुळे चिकन बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ तसेच रसरशीत (Juicy) तयार होते.

पुदिना चटणीसोबत आस्वाद घ्या

गरम आणि भाजलेले चिकन पुदिना चटणी व कांद्यासोबत सर्व्ह करा; ओव्हन नसेल तर तुम्ही कढईतही हे बनवू शकता.

