कमी वेळात तयार होणारे ओव्हन रोस्टेड चिकन; चव अशी की बोटं चाटाल!

Aarti Badade
घरच्या घरी ओव्हनमध्ये रसरशीत आणि चविष्ट रोस्टेड चिकन बनवणे आता अतिशय सोपे झाले आहे.
चिकन, दही, आले-लसूण पेस्ट, गरम मसाला, हळद, तिखट, लिंबाचा रस आणि लोणी असे साहित्य तयार ठेवा.
चिकन स्वच्छ धुवून त्याला मध्यम काप द्या आणि सर्व मसाले व दही लावून १ ते २ तास फ्रिजमध्ये ठेवा.
चिकन भाजण्यापूर्वी ओव्हन १८०-२००°C वर प्री-हीट करून घ्या, ज्यामुळे चिकन एकसारखे भाजले जाईल.
बेकिंग ट्रेला थोडे तेल लावा आणि त्यावर मॅरीनेट केलेले चिकनचे तुकडे व्यवस्थित मांडून ठेवा.
चिकन साधारण ३० ते ४० मिनिटे बेक करा; २० मिनिटांनी तुकडे पलटी करून त्यावर थोडे तेल किंवा लोणी लावा.
लोणी लावल्यामुळे चिकन बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ तसेच रसरशीत (Juicy) तयार होते.
गरम आणि भाजलेले चिकन पुदिना चटणी व कांद्यासोबत सर्व्ह करा; ओव्हन नसेल तर तुम्ही कढईतही हे बनवू शकता.
