सुनांनो, सासू होईल खुश अशी बनवा होळी स्पेशल पुरणाची पोळी!

Aarti Badade
तेल पुरणपोळी हा महाराष्ट्रातील एक खास पदार्थ असून तो तेलात भिजवलेल्या मऊ कणकेमुळे खुसखुशीत आणि स्वादिष्ट लागतो.
यासाठी चणा डाळ, गूळ, वेलची-जायफळ पूड, कणीक किंवा मैदा आणि भरपूर तेलाची आवश्यकता असते.
चणा डाळ मऊ शिजवून त्यात गूळ घालून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत आटवा आणि शेवटी वेलची-जायफळ पूड मिसळा.
कणकेत हळद, मीठ आणि पाणी घालून मऊ पीठ मळा आणि त्यावर भरपूर तेल सोडून २ तास भिजत ठेवा.
तेलात भिजवलेल्या पिठाचा छोटा गोळा घेऊन त्यात तयार पुरण भरा आणि त्याचे तोंड व्यवस्थित बंद करा.
पिठाचा वापर न करता केवळ तेलाचा हात लावून पोळी हलक्या हाताने लाटा किंवा हाताने थापून घ्या.
गरम तव्यावर थोडे तेल सोडून पोळी दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत मध्यम आचेवर खरपूस भाजून घ्या.
