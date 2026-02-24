तोंडाला पाणी सुटेल! नक्की ट्राय करा गावरान स्टाइल भरलेली मिरची

Aarti Badade

जेवणाची लज्जत वाढवा

वरण-भातासोबत तोंडी लावण्यासाठी भरलेली मिरची ताटात असेल तर जेवणाची चव दुप्पट होते.

मिरचीची पूर्वतयारी

कमी तिखट मिरच्या स्वच्छ धुवून मधून उभ्या चिरून घ्या आणि हवे असल्यास त्यातील बिया काढून टाका.

चविष्ट सारण तयार करा

एका बाऊलमध्ये शेंगदाणा कूट, बेसन, हळद, तिखट, गरम मसाला आणि धणे-जीरं पूड एकत्र करा.

मसाल्यात आणा चटपटीतपणा

मसाल्यात आलं-लसूण पेस्ट, कोथिंबीर आणि आंबट चवीसाठी लिंबाचा रस किंवा आमचूर पावडर मिसळा.

मिरचीमध्ये मसाला भरा

मसाला कोरडा राहू नये म्हणून थोडे तेल घालून तो प्रत्येक मिरचीमध्ये दाबून व्यवस्थित भरून घ्या.

खमंग फोडणी आणि वाफ

पॅनमध्ये तेल गरम करून जीरं-हिंगाची फोडणी द्या आणि मिरच्या झाकण ठेवून वाफेवर ५ मिनिटे शिजवा.

गरमागरम सर्व्ह करा

मिरच्या सर्व बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घेतल्या की तुमची खमंग भरलेली मिरची खाण्यासाठी तयार आहे.

