दारूसोबत हे पदार्थ खाल्ले तर शरीर बिघडू शकतं! 5 कॉम्बिनेशन्स आवश्य टाळा

Anushka Tapshalkar
अनेक लोकांना जेवताना ड्रिंक घेणे आवडते, परंतु काही कॉम्बिनेशन्स शरीरावर नकारात्मक परिणाम करतात. चला जाणून घेऊया कोणती 'खाण्याची + पिण्याची' कॉम्बिनेशन्स आरोग्यास हानी पोहोचवू शकतात.
दोन्हीमध्ये यीस्ट असल्यामुळे एकत्र घेतल्यास पोट फुगणे आणि गॅस होण्याची शक्यता असते. बिअरसोबत हलका आहार, जसे की सॅलड किंवा भाज्या अधिक चांगले ठरतात.
डार्क चॉकलेटमधील कॅफिन आणि इतर घटक पोटातील आम्ल वाढवतात. त्यामुळे हे संयोजन घेतल्यास ऍसिडिटी, गॅस आणि फुगलेपणा वाढतो.
फायबरयुक्त डाळी आणि अल्कोहोल एकत्र घेतल्यास पचन मंदावते आणि गॅस वाढतो. त्यामुळे ड्रिंक जेवणाआधी किंवा नंतर घेणे उत्तम.
कॅफिनमुळे अल्कोहोलचा परिणाम कमी जाणवतो आणि आपण जास्त पितो. यामुळे शरीरावर अतिरिक्त ताण येतो. म्हणून कॅफिनयुक्त पेये आणि अल्कोहोल वेगळे घ्या.
खारट स्नॅक्समुळे तहान वाढते आणि आपण अधिक पितो. यामुळे शरीरातील पाणी कमी होते आणि हँगओव्हरचा धोका वाढतो. पाण्याचं सेवन नियमित ठेवा.
खाणे आणि पिणे यांचं योग्य संयोजन ठेवल्यास पचन, झोप आणि आरोग्य दोन्ही सुधारतात. मजा घ्या, पण शरीराचं ऐका आणि संयम राखा!
Strongest Alcohol Drink
sakal