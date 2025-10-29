व्हिस्की-टकीलापेक्षाही स्ट्राँग आहे 'ही' दारू, एक ड्रिंक घेतल्यावर विमान थेट ढगात

Anushka Tapshalkar

सर्वात स्ट्राँग ड्रिंक कोणते?

जर तुम्हाला असं वाटत असेल की व्हिस्की किंवा टकीला हेच सर्वात स्ट्राँग अल्कोहोल आहे, तर तुम्ही चुकीचे आहात!

वाइन एक्सपर्टचा खुलासा

सोनल हॉलंड या एक वाइन एक्सपर्ट आहेत. त्या सांगतात की ‘एब्सिन’ हे ड्रिंक व्हिस्की आणि टकीलापेक्षा जास्त स्ट्राँग असते.

अल्कोहोलचे प्रमाण!

एब्सिनमध्ये ६०% ते ७५% पर्यंत अल्कोहोल असते, म्हणूनच ते खूप हाय स्ट्रेंथ ड्रिंक मानले जाते.

एब्सिन कशी तयार होते?

हे ड्रिंक बडीशेप आणि नागदौना (कीडा जडी) या औषधी वनस्पतींपासून बनवली जाते. त्यामुळे याची चव हर्बल आणि मसालेदार असते.

रंगाने वेगळी

बहुतेक ड्रिंक ब्राउन किंवा पारदर्शक असतात, पण एब्सिनचा रंग खास हिरवा असतो.

कसे पितात एब्सिन?

हे ड्रिंक अतिशय स्ट्राँग असल्याने ते पाण्यात आणि साखरेच्या क्यूब्ससह मिसळून घेतली जाते. या प्रक्रियेला लाउजिंग म्हणतात.

वाइन एक्सपर्टचा इशारा

एब्सिन सहज पिऊ नये! तिच्यातील उच्च अल्कोहोलमुळे ती लवकर परिणाम करते. त्यामुळे पिण्यापूर्वी दोनदा विचार करावा.

