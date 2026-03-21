तेलकट टाळू असलेल्यांनी 'या' वेळी तेल लावणे टाळावे!

Aarti Badade
केसांच्या वाढीसाठी नियमित तेल लावणे गरजेचे आहे, पण ते सकाळी लावावे की रात्री? हे तुमच्या केसांच्या प्रकारावर अवलंबून असते.
ज्यांना त्याच दिवशी केस धुवायचे आहेत, त्यांच्यासाठी सकाळी तेल लावणे उत्तम आहे; यामुळे टाळू ताजेतवाने राहते आणि कोरडेपणा कमी होतो.
सकाळी तेल लावून लगेच उन्हात किंवा धुळीत बाहेर गेल्यास टाळूवर घाण जमा होऊन संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो.
रात्री तेल लावल्याने ते टाळूत खोलवर शोषले जाते, ज्यामुळे खराब झालेल्या केसांची दुरुस्ती होते आणि रात्रीचा मसाज शांत झोप मिळवून देतो.
काही लोकांच्या बाबतीत रात्रभर तेल ठेवल्याने केसांची रोमछिद्रे बंद होतात, ज्यामुळे कोंडा किंवा केस गळतीची समस्या उद्भवू शकते.
जर तुमचे केस खूप कोरडे किंवा खराब असतील, तर आठवड्यातून १-२ वेळा रात्री तेल लावून मसाज करणे अधिक फायदेशीर ठरते.
तुमची टाळू आधीच तेलकट किंवा संवेदनशील असेल, तर सकाळी तेल लावून १-२ तासांत शॅम्पू करणे केसांच्या आरोग्यासाठी सुरक्षित आहे.
