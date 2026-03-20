जिमशिवाय वजन कमी करायचंय? मग 'ही' ‘३ मिनिटांची’ जपानी ट्रिक वापरा

Aarti Badade
जपानी लोक तासनतास जिममध्ये न जाता केवळ चालण्याच्या एका विशिष्ट पद्धतीमुळे आयुष्यभर फिट आणि स्लिम राहतात.
या पद्धतीत एकाच गतीने न चालता, ३ मिनिटे वेगाने चालणे आणि पुढील ३ मिनिटे संथ गतीने चालणे असा क्रम असतो.
साध्या चालण्याच्या तुलनेत या 'इंटरव्हल' तंत्रामुळे शरीरातील कॅलरीज २ ते ३ पट अधिक वेगाने जळतात.
तज्ज्ञांच्या मते, एकाच गतीने १० हजार पावले चालण्यापेक्षा वेगातील बदल हृदयाचे ठोके आणि चयापचय क्रिया अधिक सक्रिय ठेवतात.
सकाळी ३० मिनिटे वेळ काढून ३ मिनिटे पूर्ण ताकदीने चाला आणि त्यानंतर ३ मिनिटे संथ चालून शरीराला रिलॅक्स करा.
संशोधनानुसार, सलग ५ महिने या तंत्राचा वापर केल्यास ३ ते ५ किलो वजन कोणत्याही कठीण डाएटशिवाय सहज कमी होऊ शकते.
हे तंत्र केवळ वजनच कमी करत नाही, तर पोटाचा घेरा कमी करण्यासाठी, ब्लड शुगर आणि ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवण्यासाठीही गुणकारी आहे.
