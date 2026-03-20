जिमशिवाय वजन कमी करायचंय? मग 'ही' ‘३ मिनिटांची’ जपानी ट्रिक वापरा

Aarti Badade

जपानी फिटनेसचे गुपित

जपानी लोक तासनतास जिममध्ये न जाता केवळ चालण्याच्या एका विशिष्ट पद्धतीमुळे आयुष्यभर फिट आणि स्लिम राहतात.

Japanese weight loss trick

|

Sakal

काय आहे 'इंटरव्हल वॉकिंग'?

या पद्धतीत एकाच गतीने न चालता, ३ मिनिटे वेगाने चालणे आणि पुढील ३ मिनिटे संथ गतीने चालणे असा क्रम असतो.

Japanese weight loss trick

|

sakal

कॅलरीज जळण्याचा वेग वाढतो

साध्या चालण्याच्या तुलनेत या 'इंटरव्हल' तंत्रामुळे शरीरातील कॅलरीज २ ते ३ पट अधिक वेगाने जळतात.

Japanese weight loss trick

|

Sakal

१० हजार पावलांपेक्षाही प्रभावी

तज्ज्ञांच्या मते, एकाच गतीने १० हजार पावले चालण्यापेक्षा वेगातील बदल हृदयाचे ठोके आणि चयापचय क्रिया अधिक सक्रिय ठेवतात.

Japanese weight loss trick

|

sakal

असा करा सराव

सकाळी ३० मिनिटे वेळ काढून ३ मिनिटे पूर्ण ताकदीने चाला आणि त्यानंतर ३ मिनिटे संथ चालून शरीराला रिलॅक्स करा.

Japanese weight loss trick

|

sakal

५ महिन्यांत आश्चर्यकारक बदल

संशोधनानुसार, सलग ५ महिने या तंत्राचा वापर केल्यास ३ ते ५ किलो वजन कोणत्याही कठीण डाएटशिवाय सहज कमी होऊ शकते.

Japanese weight loss trick

|

Sakal

आरोग्यासाठी इतर फायदे

हे तंत्र केवळ वजनच कमी करत नाही, तर पोटाचा घेरा कमी करण्यासाठी, ब्लड शुगर आणि ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवण्यासाठीही गुणकारी आहे.

Japanese weight loss trick

|

Sakal

