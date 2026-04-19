बाईकमध्ये पेट्रोल भरताना 'या' ७ चुका टाळा, नाहीतर होईल मोठे नुकसान!

Yashwant Kshirsagar
बाईकमध्ये पेट्रोल भरताना थोडाशा निष्काळजीपणा मुळे मोठे नुकसान होऊ शकते.
esakal
लहान- लहान चुकांमुळे बाईकचे मायलेज आणि इंजिनवर परिणाम होतो.
esakal
नेहमी इंजिन बंद करुनच पेट्रोल भरावे
esakal
टाकीमध्ये पेट्रोल मर्यादेपेक्षा थोडे कमी भरावा अन्यथा लीकेजचा धोका संभवतो.
esakal
पेट्रोल भरताना मोबाईलचा वापर करु नये
esakal
पेट्रोल भरताना नोझल टाकीत योग्यरित्या बसला आहे की नाही ते तपासून पाहावे
esakal
बाईक सतत- रिझर्व्हमध्ये चालवू नये,वेळेवर पेट्रोल भरावे
esakal
