विषारी सापांचे बेट, इथे गेलेला माणूस जिवंत परतत नाही; सरकारनेही घातलीय बंदी

Yashwant Kshirsagar

ब्राझील

ब्राझीलचे 'इल्हा दा क्वेमादा' (Ilha da Queimada) हे बेट धोकादायक सापांनी गजबजलेले आहे.

सापांचे बेट

हे "सापांचे बेट" साओ पाउलोच्या किनारपट्टीपासून ३३ किलोमीटर अंतरावर वसलेले आहे.

संख्या

सुमारे २,००० ते ४,००० सापांचे वास्तव्य असलेल्या या बेटावर, दर ७५ चौरस मीटर क्षेत्रफळामागे एक साप आढळतो.

अत्यंत विषारी साप

'गोल्डन लान्सहेड व्हायपर' या सापाचा समावेश अमेरिकेतील सर्वात विषारी सापांच्या प्रजातींमध्ये केला जातो.

मानवी मृत्यू

इतर सापांच्या तुलनेत, मानवांच्या मृत्यूसाठी लान्सहेड सापांची संख्या प्रमाणाबाहेर अधिक कारणीभूत ठरली आहे.

विष

या सापाचे विष खूप भयंकर आहे, ते मानवी मांस आणि उतींना वितळवून टाकते.

समुद्राची पातळी

समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे, १२,००० वर्षांपूर्वी 'इल्हा दा क्वेमादा' हे बेट ब्राझीलच्या मुख्य भूमीपासून वेगळे झाले.

असा झाला बदल

परिणामी, या बेटावरील साप उर्वरित जगापासून वेगळे झाले; त्यांनी झाडांवर राहण्यास स्वतःला जुळवून घेतले आणि पक्ष्यांची शिकार करण्यास सुरुवात केली.

फक्त लाल नाही तर 'या' ४ रंगांचेही असते रक्त, जाणून वाटेल आश्चर्य

Blood Colors

|

esakal

येथे क्लिक करा