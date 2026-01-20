'या' 4 पदार्थांसोबत चुकूनही खावू नका लिंबू..नाहीतर उलट्यांसह बिघडेल पोट, त्वचेवर येतील पांढरे डाग

Saisimran Ghashi

आरोग्याची काळजी

कोणताही पदार्थ खाण्यापूर्वी अन्नाच्या गुणधर्मांचा विचार करणे सुरक्षित आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते.

दही आणि लिंबू

दही आणि लिंबू दोन्ही आंबट असल्याने त्यांचे एकत्र सेवन केल्यास पचनक्रिया बिघडून सायनस किंवा कफ होऊ शकतो.

पपई आणि लिंबू

पपईवर लिंबू पिळून खाल्ल्याने रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी असंतुलित होऊन ॲनिमियाचा धोका निर्माण होतो.

टोमॅटो आणि लिंबू

टोमॅटोवर लिंबू पिळून खाण्यासारखा प्रकार करू नका. कारण टोमॅटो आणि लिंबू दोन्हीमध्ये सायट्रिक ॲसिड असते, ज्यामुळे छातीत जळजळ आणि पचनाच्या समस्या वाढतात.

दूध आणि लिंबू

दुधात लिंबू मिसळल्यास दूध फाटते, ज्यामुळे पोटात गेल्यास ॲसिडिटी आणि उलट्यांचा त्रास होऊ शकतो.

त्वचेच्या समस्या

लिंबू आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे चुकीचे मिश्रण शरीरात विषारी तत्वे तयार करून त्वचेवर पांढरे डाग निर्माण करू शकते.

पचनसंस्थेवर परिणाम

या विसंगत आहारामुळे पोटातील नैसर्गिक बॅक्टेरियांचे संतुलन बिघडून गॅस आणि पोटदुखीचा हमखास त्रास होतो.

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरना भेटा

