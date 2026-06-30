पुरणपोळी खाताना 'या' गोष्टी एकत्र खाणे टाळा!

Aarti Badade

पुरणपोळी खाताना

पुरणपोळी खाताना कोणते पदार्थ एकत्र खाऊ नये याबद्दल जाणून घ्या.

Wrong Food Combinations with Puran Poli

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Sakal

मसालेदार पदार्थांना म्हणा 'नाही'!

पुरणपोळी आधीच पचायला जड आणि गोड असते. यासोबत अतिशय मसालेदार भाज्या किंवा जड मांसाहारी पदार्थ खाल्ल्यास अपचन, पोट फुगणे किंवा ॲसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो.

Wrong Food Combinations with Puran Poli

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Sakal

'या' धान्यांपासून राहा दूर!

पुरणपोळी हरभरा डाळीपासून बनते. त्यामुळे जेवणात यासोबत वाटाणा, मटार किंवा राजमा यांसारखे वातूळ अन्न एकत्र खाणे टाळा, अन्यथा गॅसचा तीव्र त्रास होऊ शकतो.

Wrong Food Combinations with Puran Poli

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Sakal

थंड पेये टाळा!

गोड जेवणासोबत किंवा जेवणानंतर लगेच अतिशय थंड पेय आणि बर्फाचे पदार्थ खाणे टाळावे. यामुळे पचनक्रिया मंदावते आणि घशात कफ किंवा सर्दीचा त्रास होऊ शकतो.

Wrong Food Combinations with Puran Poli

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Sakal

तूप आहे फायदेशीर!

पुरणपोळी पचायला हलकी व्हावी म्हणून त्यावर साजूक तूप आवर्जून सोडावे. तूप पुरणातील घटकांना मऊ करते आणि पोटाची जळजळ थांबवते.

Wrong Food Combinations with Puran Poli

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Sakal

पचनासाठी 'हे' आहे उत्तम!

पुरणपोळीचे पचन नीट व्हावे म्हणून जेवणात कटाची आमटी आणि ताकाचा समावेश करावा. तसेच आंबट कढी खाणे टाळावे.

Wrong Food Combinations with Puran Poli

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Sakal

प्रमाणात खा, निरोगी राहा!

पुरणपोळी चवीला कितीही छान असली, तरी ती योग्य प्रमाणात खाणेच पोटासाठी हितकारक ठरते. अति खाण्यामुळे पोटाला त्रास होऊ शकतो.

Wrong Food Combinations with Puran Poli

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Sakal

पावसाळ्यात मका खाल्ल्याने शरीरात काय होतात बदल?

Health Benefits of Corn During Monsoon

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Sakal

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