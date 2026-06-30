पावसाळ्यात मका खाल्ल्याने शरीरात काय होतात बदल?

Aarti Badade
कोळशावर भाजलेला गरमागरम लिंबू-मसाला लावलेला मका खाल्ल्याने शरीरात काय होतात बदल जाणून घ्या.
Health Benefits of Corn During Monsoon
Sakal
मक्यामध्ये फायबरचे प्रमाण भरपूर असते. यामुळे पावसाळ्यात जाणवणारी बद्धकोष्ठतेची (Constipation) समस्या दूर होते आणि पचनक्रिया उत्तम राहते.
Health Benefits of Corn During Monsoon
Sakal
मक्यामध्ये 'व्हिटॅमिन सी' आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक पावसाळी वातावरणात होणाऱ्या सर्दी, खोकला आणि फ्लू सारख्या संसर्गापासून तुमचा बचाव करतात.
Health Benefits of Corn During Monsoon
Sakal
मका हा कार्बोहायड्रेट्सचा उत्तम स्रोत आहे. यामुळे शरीराला लगेच ऊर्जा मिळते, पोट बराच काळ भरलेले राहते आणि पावसाळ्यातील आळस किंवा थकवा दूर होतो.
Health Benefits of Corn During Monsoon
Sakal
मक्यातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेच्या पेशींची दुरुस्ती करतात. तसेच, यातील 'ल्युटीन' आणि 'झियाक्सॅन्थिन' हे घटक डोळ्यांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करतात.
Health Benefits of Corn During Monsoon
Sakal
मक्यामध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फरस हे महत्त्वाचे क्षार असतात. याच्या नियमित सेवनाने हाडांचे आरोग्य सुधारते आणि ती मजबूत होतात.
Health Benefits of Corn During Monsoon
Sakal
मका नेहमी मर्यादित प्रमाणातच खावा, अतिसेवनाने अपचन किंवा गॅस होऊ शकतो. मक्यात कर्बोदके जास्त असल्याने मधुमेहाच्या (Diabetes) रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच याचे सेवन करावे.
Health Benefits of Corn During Monsoon
Sakal
Is milk good for diabetic patients at night
Sakal